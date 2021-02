Can Yaman e Diletta Leotta comprano Casa insieme: la scelta del divo di Daydreamer

Gossip TV

Insistenti gossip riportano che Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero impegnati nella ricerca di una casa a Roma, per iniziare la convivenza.

Continua a gonfie vele la love story nata tra Can Yaman e Diletta Leotta. Lui, divo delle Soap turche che in Italia ha conosciuto un successo strepitoso con Daydreamer, lei la giornalista più sexy del piccolo schermo. E sono innamorati più che mai. Recenti indiscrezioni riportano che Can e Diletta hanno deciso di convivere, forse in vista delle nozze, a Roma e l’attore ha chiesto l’aiuto di una donna d’eccezione per la difficile ricerca: la suocera Ofelia Castorina!

Can Yaman e Diletta Leotta vanno a convivere? L'attore cerca casa a Roma

Grazie alla fama e popolarità raggiunta con Daydreamer, la Soap turca che spopola su Canale5 sin dalla suo debutto sul piccolo schermo, Can Yaman è uno degli uomini più desiderati del momento. L’attore turco è molto soddisfatto della piega che ha preso la sua carriera, grazie anche all’amicizia con Ferzan Ozpetek che ha pubblicamente sostenuto e apprezzato le sue potenzialità recitative. Mentre è impegnato sul set di Sandokan, il nuovo progetto di Lux Vide che porta in Tv il remake dell’omonima serie di successo con Kabir Bedi, Can sembra non aver resistito al desiderio di rispondere agli impulsi del suo cuore.

Nel cuore della Capitale, infatti, lo Yaman si è innamorato della bella Diletta Leotta, la giornalista di Dazn che affolla i sogni degli italiani. La coppia è bellissima, giovane e sembra avere già progetti grandiosi per il futuro. Can ha fatto la proposta a Diletta, con un enorme striscione che è volato sul cielo di Roma, dopo aver trascorso un San Valentino all’insegna del romanticismo.

La notizia ha fatto il giro del web, anche se i diretti interessati non hanno confermato l’intenzione di convolare a nozze al più presto. Quel che sembra certo, invece, è che Can abbia deciso di investire in una nuova casa, forse per dividerla con la Leotta ogni qualvolta si troverà a Roma per lavoro. A segnalare lo scoop è Chi, che ha paparazzato lo Yaman insieme alla futura suocera Ofelia Castorina, che essendo una bravissima home design, certamente potrà consigliare l’attore tenendo conto anche dei gusti di sua figlia.