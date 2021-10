Can Yaman e Demet Ozdemir: ritorno di fiamma? Gli indizi

Gossip TV

Can Yaman e Demet Ozdemir sono tornati single nello stesso momento e c’è chi pensa che non sia una casualità.

Can Yaman è tornato ufficialmente single. Dopo le indiscrezioni sulla rottura con Diletta Leotta, è arrivata la conferma ufficiale da parte della giornalista sportiva. Nello stesso periodo, anche Demet Ozdemir ha chiuso la sua storia d’amore con Oguzhan Koc, e secondo qualcuno questa non sarebbe affatto una casualità. C’è speranza per un ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Daydreamer?

Can Yaman e Demet Ozdemir: si accende la speranza dei fan

Il divo turco che sta facendo sognare le italiane è nuovamente su piazza. Diletta Leotta ha ufficializzato la rottura con Can Yaman, raccontando di aver provato un amore travolgente che si è bruciato troppo in fretta, ma che ancora le lascia le farfalle nello stomaco. Lo Yaman, dal canto suo, ha preferito non rivelare dettagli sulla fine della storia d’amore con la giornalista sportiva, gettandosi a capofitto nel lavoro. Mentre è impegnato sul set di Viola come il Mare, lo Yaman è tornato al centro del gossip a causa di una casualità sospetta.

Nello stesso periodo in cui l’attore ha detto addio alla Leotta, infatti, anche la collega Demet Ozdemir ha chiuso con Oguzhan Koc. Un fatto, come nota l’esperto di gossip Alessandro Rosica, decisamente bizzarro dal momento che si vocifera che tra Can e Demet ci sia stata una bellissima relazione anche fuori dal set. I due protagonisti di Daydreamer, secondo alcune fonti, avrebbero addirittura progettato di sposarsi, ma le nozze sarebbero andate a monte a causa del tradimento di Can.

Notizie, queste, mai confermate dai diretti interessati che tengono molto alla propria vita privata. Casualità o meno, il fatto che Can e Demet siano single riaccende la speranza nel cuore delle fan, che hanno sempre voluto vedere i due attori insieme anche nella realtà. Forse la loro magistrale interpretazione nella soap turca, calando i panni di Can Divit e Sanem Aydan, ha contagiato la fantasia dei loro sostenitori. Questa è un’ipotesi da non escludere. Ma insomma, lasciate sognare in pace un lieto fine per Can e Demet.