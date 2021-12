Can Yaman e Demet Ozdemir: emergono nuovi retroscena su questo amore proibito

Gossip TV

Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati insieme? Ecco il gossip che fa esultare le fan di Daydreamer.

Protagonisti di una delle soap più amate di Canale5, Can Yaman e Demet Ozdemir sono rimasti nel cuore dei fan, che sperano ancora di vederli insieme come coppia. Secondo alcune indiscrezioni, i due attori di Daydreamer avrebbero avuto una romantica, quanto segreta, liaison che si sarebbe conclusa nel peggiore dei modi.

Can Yaman e Demet Ozdemir: i motivi dell’addio

Daydreamer ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori di Canale5, coinvolti dalla storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin. I due protagonisti della soap turca hanno rapito il cuore dei fan, tanto che molti hanno iniziato a fantasticare sulla possibilità che gli interpreti di Can e Sanem potessero diventare una coppia anche nella realtà. Mentre in Italia andava in onda la soap, Can Yaman ha deciso di trasferirsi nel Bel Paese per far decollare la sua carriera d’attore, mentre Demet Ozdemir ha ripreso a danzare ed è diventata testimonial di alcune delle marche più celebri del mondo.

La distanza tra i due ha infranto i sogni delle fan di Daydreamer, dal momento che questa love story sembrava irrealizzabile. In realtà, secondo recenti gossip diffusi da Alessandro Rosica, Yaman e Ozdemir avrebbero vissuto una relazione passionale, folle, quanto segreta. Forse proprio per evitare le indiscrezioni sulla vita privata o di essere assimilati ai protagonisti della serie tv, Can e Demet avrebbero deciso di non uscire mai allo scoperto come coppia ufficiale.

Decisione che, con il passare del tempo, ha iniziato a pesare sulle dinamiche e sullo stato d’animo di Demet, che avrebbe chiesto allo Yaman di ripensarci. Complice la decisione di Can di lasciare la Turchia e il modo opposto di vivere la popolarità, la storia d’amore sarebbe finita in modo burrascoso, spezzando il cuore di Demet, che sperava in un lieto fine. Queste, ricordiamo, rimangono attualmente semplici indiscrezioni. Quel che è certo è che Yaman è pronto ad incantare le sue fan con la nuova avventura in Viola come il Mare, al fianco di Francesca Chillemi.