Can Yaman compie 35 anni, da Daydreamer a Sandokan e El Turco: l’evoluzione dell’attore turco

Buon compleanno Can Yaman! L’attore turco più amato di sempre compie 35 anni, ripercorriamo la sua evoluzione di stile e della sua carriera.

Buon compleanno Can Yaman! L’attore turco ha compiuto 35 anni l’8 novembre, un bel traguardo da festeggiare visto il successo clamoroso che ha ottenuto con la sua carriera, soprattutto negli ultimi anni. Dalle prime soap alla fama internazionale, fino alle ultime grandi produzioni che lo hanno visto protagonista, ripercorriamo insieme alcune tappe fondamentali della sua vita e carriera fino ad ora.

Can Yaman da avvocato ad attore

Nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, Can Yaman è cresciuto circondato dall’amore della sua famiglia anche quando i suoi genitori, Guven Yaman e Guldem Yaman decisero di separarsi quando aveva appena cinque anni. Grazie alla volontà di sua madre, Yaman ha frequentato il liceo italiano di Istanbul dove si è fatto notare per i suoi meriti, laureandosi poi in Giurisprudenza nel 2012. Sebbene la sua adorata madre avrebbe voluto vederlo diventare un avvocato internazionale, Can aveva altri progetti e così decise di seguire la sua grande passione per la recitazione. Il primo grande ruolo è senza dubbio quello di Ferit Aslan nella soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, al fianco della collega Ozge Gurel con la quale è ancora in ottimi rapporti. Il vero successo, un successo travolgente e clamoroso, è da riportare tuttavia alla sua interpretazione di Can Divit nella soap Daydreamer, al fianco di Demet Ozdemir. Con questo ruolo, quello del fotografo e capo della agenzia pubblicitaria Fikri Harika, Yaman si è fatto conoscere anche in Europa e poi nel mondo, attirando milioni e milioni di fan. Menzione speciale anche per Mr Wrong - Lezioni d’Amore dove Yaman ritrova la Gurel ma che, purtroppo, non ha ottenuto lo stesso successo delle precedenti soap tanto da essere cancellata improvvisamente.

Can Yaman tra Sandokan e El Turco

Daydreamer è stata una delle soap più viste di sempre su Canale 5 e grazie alla chimica che si è creata con Demet Ozdemir sul set, moltissime fan hanno sperato e continuano ancora oggi a sperare in un lieto fine tra i due attori anche nella vita reale. Can Yaman decide di lasciare la Turchia, dopo aver avuto qualche problema con le case di produzioni turche, trovando casa a Roma. Nel frattempo, l’attore viene eletto uomo dell’anno 2019 da GQ, e viene contattato dal regista Ferzan Ozpetek per i suoi spot per la pubblicità De Cecco, apparendo anche con un cameo nella serie tv Che Dio ci Aiuti. Can, come ha raccontato più volte, ha deciso di trasferirsi principalmente dopo essere stato contattato per prendere parte al remake di Sandokan ma il Covid ha interrotto i progetti, tanto che la serie tv è stata girata nel 2024 e le riprese sono finite da poche settimane. Nel frattempo, nel 2021, firma per il ruolo di Francesco Demir in Viola come il Mare che presto vedrà la terza stagione su Canale 5, almeno stando ai palinsesti Mediaset. Ora l’attenzione è tutta concentrata su El Turco, la serie tv che ha portato Yaman in Ungheria per sei lunghi mesi, e che lo vede nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, raccontando una storia ispirata a fatti realmente accaduti. Mentre la sua carriera ormai è la carriera di un attore internazionale, Can è stato spesso al centro dell’attenzione anche per la scelta di aprire la Can Yaman for Children, un’associazione benefica che ha aiutato tantissimi bambini in tutta Europa, raccogliendo fondi da destinare ai reparti di pediatria.

Can Yaman è fidanzato?

Mentre sul piano professionale è chiaro che Can Yaman abbia spiccato il volo, quello privato rimane molto più fumoso. Negli ultimi anni, infatti, all’attore turco sono stati attribuiti una sequela di flirt che si sono rivelati tutti infondati. Yaman aveva trovato l’amore con Diletta Leotta, con la quale formava una bellissima coppia, ma la fretta di stare insieme e le incomprensioni hanno portato entrambi ad allontanarsi a prendere stare diverse, tanto che ora che giornalista sportiva è sposata con il calciatore Loris Karius e mamma di una splendida bambina. Per lunghi anni, in realtà ancora ora, si è parlato anche del flirt con Demet Ozdemir, la sua collega di Daydreamer. Un gossip fomentato anche dai media turchi, soprattutto quando recentemente Demet ha lasciato il marito dopo neppure sei mesi di matrimonio, e guarda caso aveva rivisto da poco Yaman all’evento organizzato da Disney + in Turchia. Ma Yaman ha sempre negato, dichiarando che si tratta di semplici pettegolezzi, così come quelli che lo volevano innamorato perso di Francesca Chillemi. Con la co-protagonista di Viola come il Mare nessun flirt secondo il divo turco, sta di fatto che la relazione dell’attrice siciliana con il compagno è entrata in crisi proprio in quel periodo e non si è più ripresa, dato che fa coppia con un altro uomo. Insomma, attualmente, Can è single e concentrato sulla carriera e chissà quale donna riuscirà a fargli battere ancora il cuore.