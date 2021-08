Can Yaman, bomba sul rapporto con Demet Ozdemir: ''L'ha tradita prima delle nozze''

Gossip TV

Nuove indiscrezioni sul rapporto tra Can Yaman e Demet Ozdemir, co-protagonisti di Daydreamer.

Can Yaman e Demet Ozdemir hanno fato sognare i fan di Daydreamer, interpretando i protagonisti di una delle storie d’amore più romantiche di sempre. Vista la complicità nata sul set, si è spesso parlato di un flirt tra i due attori della soap turca, ma ora arriva una bomba capace di spazzare via ogni indiscrezione. Sembra, infatti, che Can e Demet fossero ufficialmente fidanzati e che la relazione tra loro sia finita a causa del tradimento dello Yaman.

Can Yaman e Demet Ozdemir: gossip bollente sugli attori di Daydreamer

Daydreamer ha conquistato il cuore degli spettatori di Canale5, grazie anche alla bravura degli interpreti di Can Divit e Sanem Aydin. I due protagonisti della soap turca vivono un amore unico, fatto di alti e bassi, ostacoli da superare e tanto romanticismo. Forse anche a causa della popolarità raggiunta dalla serie tv, i telespettatori hanno spesso immaginato di poter vedere Can Yaman e Demet Ozdemir fare coppia anche nella vita reale. Nelle ultime ore, Biagio D’Anelli ha lanciato uno scoop decisamente piccante che riguarda proprio il rapporto tra i due attori. “Era vero il fatto che con Demet lui doveva sposarsi, ma andò tutto a monte perché lui la tradì, perché lei lo beccò in un hotel”, questo lo scoop che fa tremare gli appassionati di Erkenci Kus.

Se così fosse, si spiegherebbe anche il perché Can e Demet si sono mostrati spesso restii a parlare del loro rapporto in pubblico, preferendo non alimentare i pettegolezzi forse per non portare a galla il dolore per la loro separazione. Attualmente Demet è felicemente impegnata, dunque non vi sarebbe spazio per un ritorno di fiamma con lo Yaman, che invece è ai ferri corti con Diletta Leotta. La giornalista sportiva ha deciso di tornare a Catania per le vacanze, come fa sapere Chi, senza la sua dolce metà e la coppia non si mostra insieme ormai da diverso tempo. Come se non bastasse, il progetto Sandokan è a rischio, si vocifera a causa del rapporto teso tra Can, che interpreterà la Tigre della Malesia, e Luca Argentero, scelto per il ruolo di Yanez.