Can Yaman ancora nel cuore di Diletta Leotta? La giornalista esce con Giacomo Cavalli, ma pensa al turco

Si vocifera che Diletta Leotta non si sia ancora ripresa dalla rottura con Can Yaman, tanto da relegare Giacomo Cavalli a semplice amico.

Che succede tra Can Yaman e Diletta Leotta? Il divo turco vola in Sardegna per una rassegna cinematografica, lei è tutta sola alle Canarie nonostante si parli di un flirt con il modello Giacomo Cavalli. La verità, sembra, è che la bella giornalista sportiva non ha mai dimenticato Can, che ancora rimpiange in gran segreto.

Can Yaman e Diletta Leotta: c’è ancora speranza?

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata a dir poco travolgente. I due hanno deciso di uscire allo scoperto dopo una marea di gossip sul presunto flirt, mostrandosi molto innamorati, pronti a fare sul serio nonostante si conoscessero relativamente da poco. Tra viaggi e fughe romantiche, ci sono state anche le presentazioni in famiglia e una trasferta in Turchia, dopo la quale si parlava apertamente di nozze. Poi, improvvisamente, Can e Diletta si sono mostrati sempre meno insieme e quando la giornalista ha festeggiato tutta da sola il suo trentesimo compleanno, la rottura è stata accertata.

Leotta ha raccontato di aver vissuto una splendida love story con Yaman, consumata dalla fretta e dall’inesperienza di entrambi in materia sentimentale, mentre l’attore turco si è sempre categoricamente rifiutato di parlare della sua ex fidanzata. A distanza di mesi e tanti flirt più tardi, Diletta è stata pizzicata in compagnia di Giacomo Cavalli, bellissimo modello che si vocifera abbia fatto breccia nel cuore del volto di DAZN, mentre Can è dedito alla carriera e ai nuovi progetti sul piccolo schermo.

Peccato che questa versione dei fatti non sia del tutto veritiera secondo Pipol, che mostra alcuni scatti di Diletta in vacanza solitaria alle Canarie, dichiarando di essere in possesso di informazioni cruciali sull’esplosiva giornalista. Secondo fonti vicine alla Leotta, infatti, la siciliana non si sarebbe ancora ripresa dalla love story con Yaman, sperando con tutto il cuore nel ritorno di fiamma, archiviando il rapporto con Cavalli a semplice amicizia, dal momento che i suoi sentimenti sono tutti per il divo turco. Se così fosse, Can concederebbe a Diletta una seconda occasione?