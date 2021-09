Can Yaman al centro delle polemiche: la rivoluzione dell’attore

Gossip TV

Can Yaman mostra un nuovo lato di sé, lasciando perplesse le fan.

Can Yaman ha deciso di mostrare al mondo una nuova sfumatura del suo carattere, lasciandosi andare sui social nonostante avesse fatto intendere di aver lasciato ai margini la vita di Instagram, per non alimentare le chiacchiere sul suo conto. Tra la rottura con Diletta Leotta, la notte selvaggia a Belgrado e l’assalto delle fan in piena notte, il divo turco finisce nuovamente al centro delle polemiche.

Can Yaman è cambiato? Impazza la polemica

Bello e desiderato, Can Yaman si è trasferito in pianta stabile in Italia per prendere parti a nuovi progetti, seguendo anche il cuore che lo ha portato a stare il più vicino possibile alla fidanzata Diletta Leotta. La storia d’amore tra il divo turco e la giornalista siciliana ha fatto storcere il naso a molti, certi che i due avessero inscenato una relazione per business. Un’ipotesi, tuttavia, smentita dal fatto che Can e Diletta hanno dimostrato più volte di fare sul serio, arrivando anche a volare in Turchia per le presentazioni ufficiali in famiglia. Insomma, tutto sembrava portare a formulare un’unica ipotesi: Can e Diletta erano vicini alle nozze. Invece, colpo di scena come nelle migliori soap in circolazione, la coppia si è lasciata senza fornire troppe spiegazioni ai fan che l’ha sempre supportata, allontanandosi progressivamente, fino alla stilettata della Leotta ai danni dello Yaman.

Così, l’attore più sexy del momento si è trovato single nel bel mezzo della torrida estate appena trascorsa e si è lasciato andare, godendosi le vacanze in solitudine con l’inseparabile Roberto Macellari, per poi volare a Belgrado in occasione dell’apertura di uno dei suoi store. Qui, lo Yaman si è divertito tra balli erotici e vita mondana, iniziando a mostrare al popolo del web un nuovo lato di sé, ancora celato al pubblico. In precedenza, infatti, Can aveva messo in chiaro di non voler avere nulla a che fare con i social, desideroso che tutti si concentrassero sulla sua vita professionale piuttosto che su quella privata.

Dopo la rottura con la Leotta qualcosa è cambiato, e Can ha iniziato a postare Ig Stories che lo ritraggono intento a mostrare il fisico scolpito, oppure le fan adoranti che lo attendono con impazienza in strada fino a tarda notte. Inevitabilmente è scoppiata una polemica, ingigantita da coloro che ritengono che l’attore sia fin troppo spocchioso e si voglia mettere in mostra. Vero è che lo Yaman ha tutto il diritto di esprimersi con Instagram come crede, così come quello di cambiare alcune delle sue abitudini più consolidate. Voi cosa ne pensate?