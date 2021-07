C'è Posta per Te: "Meghan Markle possibile ospite", le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di C'è Posta per te.

Fervono i preparativi per C'è Posta per te, che tornerà in onda il prossimo anno con la sua venticinquesima edizione. A lanciare l'indiscrezione bomba è il settimanale Chi, che ha parlato di una possibile partecipazione al programma di Meghan Markle, moglie del principe Harry.

Meghan Markle tra gli ospiti di C'è Posta per te?

Maria De Filippi tornerà anche quest'anno al timone di C'è Posta per te, il talk show dei sentimenti di Canale 5. Stando all'ultima indiscrezione riportata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che l'amatissima conduttrice sia decisa a portare in studio un prestigioso ospite internazionale, che arriverebbe direttamente dalla famiglia reale inglese.

Stiamo parlando di Meghan Markle, moglie del principe Harry, che pochi mesi fa ha destato scalpore per l’intervista esclusiva concessa a Oprah Winfrey, con chiare accuse alla corona inglese. "Maria De Filippi, il riposo della regina- dopo aver partecipato ai funerali della sua amica Raffaella Carrà, la conduttrice si è presa una brevissima pausa al mare. Pochi giorni di relaz, ma senza 'staccare' mai dal lavoro, tra il montaggio di Temptation Island e le scalette di Tu si que vales. E intanto si vocifera che tra gli ospiti di C'è Posta per te potrebbe esserci Meghan Markle..." si legge sul settimanale.

Al momento però non c'è stata nessuna conferma. Meghan Markle sarà davvero ospite della De Filippi a C'è Posta per te? Staremo a vedere. Non solo. Rumor rivelano la partecipazione al programma anche di due amatissimi ex allievi di Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni.

