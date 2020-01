C’è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata

Gossip TV

Antonio Banderas e Giulia Michelini ospiti del nuovo appuntamento.

Stasera, sabato 25 gennaio 2020, andrà in onda su Canale 5 una nuova emozionante puntata di C’è Posta per Te, l'amatissimo people show di Maria De Filippi. Ospiti della serata Antonio Banderas e l'attrice Giulia Michelini.

Torna stasera il consueto appuntamento con C’è Posta per Te. Oltre alle coinvolgenti storie raccontante dalla De Filippi, il programma ospiterà tanti prestigiosi volti del mondo dello spettacolo che contribuiranno a rendere magica ogni singola sorpresa, cosi da regalare momenti indimenticabili ai protagonisti delle storie. Dopo Johnny Depp e Can Yaman, arriverà in studio anche Antonio Banderas, l’attore premiato a Cannes 2019 per la interpretazione dell’ultimo film di Pedro Almodovar.

Insieme a lui ci sarà anche l’amatissima e bravissima Giulia Michelini. Reduce dal grande successo della serie televisiva Rosy Abate, l'attrice incontrerà uno dei suoi tantissimi fan. Toccherà, dunque, ai due attori scendere in campo per regalare ai presenti sorprese meravigliose e commuovere tutti i telespettatori a casa.

C’è Posta per Te vi aspetta stasera, sabato 25 gennaio, alle 21.10 su Canale 5.