C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata

Gossip TV

Renato Zero e Stefano De Martino tra gli ospiti del settimo appuntamento con C'è Posta per Te.

Stasera, sabato 20 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. Ospiti della serata, Renato Zero e Stefano De Martino.

Gli ospiti della settima puntata di C'è Posta per Te

In prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce il settimo appuntamento della 24esima edizione di C’è Posta per Te.

Questa settimana, protagonisti delle sorprese di due emozionanti vicende lo straordinario cantautore e showman Renato Zero e l’amatissimo e affascinante conduttore Stefano De Martino. A raggiungere i destinatari della posta in giro in bicicletta per tutta l’Italia il quartetto composto da Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offreddi. Come sempre, ci aspettano tante emozioni e sorprese per il people show più amato del piccolo schermo.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 20 febbraio, in prima serata su Canale 5.