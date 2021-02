C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata

Gossip TV

Paolo Bonolis e Federica Pellegrini tra gli ospiti del sesto appuntamento con C'è Posta per Te.

Stasera, sabato 13 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. Ospiti della serata, Federica Pellegrini e Paolo Bonolis.

Gli ospiti della sesta puntata di C'è Posta per Te

In prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce il sesto appuntamento della 24esima edizione di C’è Posta per Te.

Stasera, una nuova puntata ricca del people show più amato dagli italiani. Storie emozionanti, difficili vicende sentimentali da sbrogliare e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare. Sono due gli ospiti di questa settimana: la bellissima e straordinaria atleta del nuoto internazionale Federica Pellegrini e l’istrionico e amato mattatore della Tv, Paolo Bonolis.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 13 febbraio, in prima serata su Canale 5.