C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata

Gossip TV

Giulia Michelini, Marco Bocci e Irama gli ospiti della serata.

Stasera, sabato 16 gennaio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova emozionante puntata di C'è Posta per Te. Il programma ideato e condotta da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. Ospiti della serata, i due attori Giulia Michelini, Marco Bocci e il cantautore Irama

Gli ospiti della seconda puntata di C'è Posta per Te

Cresce l'attesa per la seconda puntata di C'è Posta per Te, l'amatissimo people show di Maria De Filippi.​Dopo lo strepitoso successo d’esordio della scorsa settimana, oggi, sabato 16 gennaio, in prima serata su Canale 5, ci aspetta il secondo appuntamento. Nel programma giunto alla sua 24esima edizione, la conduttrice racconta le storie della gente comune con cura e sensibilità e traduce in parole i sentimenti più profondi e più difficili da esprimere. Questa settimana sono tre i personaggi coinvolti nelle sorprese: il cantautore dei record Irama e gli amatissimi attori e amici Giulia Michelini e Marco Bocci.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 16 gennaio, in prima serata su Canale 5.