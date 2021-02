C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata

Gossip TV

Claudio Amendola, Ciro Immobile e sua moglie Jessica tra gli ospiti del quinto appuntamento con C'è Posta per Te.

Stasera, sabato 6 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. Ospiti della serata, Claudio Amendola, Ciro Immobile e sua moglie Jessica.

Gli ospiti della quinta puntata di C'è Posta per Te

In prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce il quinto appuntamento della 24esima edizione di C’è Posta per Te,

Le persone che si rivolgono alla redazione del programma trovano il coraggio di mettere in gioco i loro sentimenti più profondi e le loro emozioni più intime con la speranza di riallacciare rapporti familiari complicati, ritrovare il primo amore o dedicare una sorpresa speciale ad un proprio caro.

Ospiti d’eccezione di questa settimana: l’attore, conduttore e regista Claudio Amendola e l’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile accompagnato dalla sua bellissima moglie Jessica.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 6 febbraio, in prima serata su Canale 5.