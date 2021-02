C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti dell'ottava puntata

Gossip TV

Gerry Scotti e Lorenzo Insigne tra gli ospiti dell'ottavo appuntamento con C'è Posta per Te.

Stasera, sabato 27 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. Ospiti della serata, Gerry Scotti e Lorenzo Insigne.

Gli ospiti dell'ottava puntata di C'è Posta per Te

In prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce l'ottavo appuntamento della 24esima edizione di C’è Posta per Te.

Come sempre protagoniste del seguitissimo show del sabato sera sono le storie che questa settimana coinvolgono anche due grandi personaggi dello spettacolo e dello sport: il Re di Canale5, immarcescibile conduttore televisivo Gerry Scotti e il capitano e bomber del Napoli Lorenzo–il Magnifico- Insigne. Penultimo appuntamento con il programma leader assoluto negli ascolti di questa stagione Tv.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 27 febbraio, in prima serata su Canale 5.