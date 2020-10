C'è Posta per Te e Amici: ecco quando andranno in onda i due programmi di Maria De Filippi

Gossip TV

Tutte le anticipazioni sulle nuove stagioni di C'è Posta Per Te e Amici.

Fra i programmi che andranno in onda nei prossimi mesi su Canale 5 ci sono sicuramnente C'è Posta per Te e Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Publitalia, però, dovremo aspettare ancora diverse settimane.

Ecco quando andranno in onda C'è Posta per Te e Amici

La situazione dovuta all'emergenza sanitaria sta mettendo in serie difficoltà anche gli operatori del mondo dello spettacolo. Riuscire ad organizzare in sicurezza programmi televisivi come Amici e C’è Posta per Te non è per niente semplice. Entrambe le trasmissioni, però, si sono adoperate per andare in onda rispettando tutti i protocolli del caso.

C’è Posta per Te inaugurerà la sua ventitreesima edizione sabato 9 gennaio 2021. Secondo quanto riportato da TvBlog, però, le registrazioni del programma sono iniziate i primi di settembre. Per scongiurare ogni pericolo, il pubblico è stato sottoposto al test sierologico. Per gli ospiti, invece, è stato obbligatorio sottoporsi anche al tampone. La scenografia, così come per Uomini e Donne, sarà dotata di divisori in plexiglas. Come ogni anno i protagonisti saranno uomini e donne che proveranno a recuperare rapporti perduti, o persone che vorranno ringraziare un loro caro attraverso un regalo speciale e inaspettato.

Leggi anche Maria De Fillippi e Barbara D'Urso corteggiano Can Yaman di Daydreamer

Per quanto riguarda Amici c’è invece più incertezza. Secondo quanto riportato da Publitalia, il popolare talent show dovrebbe partire a dicembre, ma non si hanno ancora notizie sulla data ufficiale. Come è noto, saranno due gli appuntamenti autunnali con Amici: il primo, quello speciale è posizionato nel sabato pomeriggio su Canale 5, il secondo, quello con il day time, è stato collocato su Italia 1 alle sette di sera. Per quel che riguarda il cast del programma, in particolare il riferimento è al corpo docente, al momento non vi è alcuna certezza e tutto è ancora in evoluzione.