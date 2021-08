C'è Posta per Te, Anticipazioni: ospiti e novità della nuova stagione

Gossip TV

Arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di C'è Posta per Te.

Fervono i preparativi per la nuova stagione di C'è Posta per Te. Il popolare people show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda a partire da gennaio 2022 su Canale 5 con tantissime emozioni e sorprese.

C'è Posta per te: le indiscrezioni sulla nuova edizione

Cresce l'attesa per la nuova edizione di C'è Posta per te, uno dei programmi di maggior successo di Canale 5. Ma quanto tornerà in onda? Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog, la data sarebbe fissata per gennaio 2022: "La venticinquesima edizione di C’è posta per te andrà in onda nel gennaio 2022 fino a marzo in prime time su Canale 5 il sabato sera. Non è ancora stato comunicato il numero di puntate. Le ultime tre edizioni ne prevedevano nove".

Per quanto riguarda invece gli ospiti, TvBlog parla di una partecipazione di Meghan Markle a C’è posta per te: "Si parla insistentemente per la prossima edizione della presenza di Meghan Markle, l’ex duchessa del Sussex e moglie del principe Harry. Il programma vanta negli ultimi anni ospiti internazionali del calibro di Julia Roberts, Sean Penn, Patrick Dempsey, Dustin Hoffman, Jude Law, Bradley Cooper, Matthew McConaughey, Ricky Martin, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, Owen Wilson, Johnny Depp, Can Yaman, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. A quasi ogni edizione partecipano invece ospiti italiani come Francesco Totti, Luca Argentero, Giulia Michelini, Alessandra Amoroso, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Luciana Littizzetto e tanti altri".

Aleggia il mistero anche sui postini della nuova edizione. Maria De Filippi confermerà nel cast Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano, Andrea Offredi, Maurizio Zamboni e Marcello Mordino oppure farà un’altra scelta? Staremo a vedere.

