Bruce Willis: ecco la prima foto dopo l'annuncio del peggioramento della malattia

A pochi giorni dall'annuncio del peggioramento delle condizioni di salute di Bruce Willis, l'attore appare in splendida forma, almeno fisicamente, nelle foto pubblicate da Demi Moore assieme alle figlie, alla moglie Emma Heming e al cane.

Bruce Willis è sempre stato uno dei nostri attori preferiti. Ci ha dunque particolarmente colpiti l'annuncio di qualche tempo fa, che l'attore era costretto da ritirarsi dalle scene perché colpito da afasia, ovvero la perdita della capacità di parlare, una malattia neurologica che può anche inibire la comprensione del linguaggio. Proprio a questo proposito si sono diffuse di recente notizie sul peggioramento delle sue condizioni. Ma, anche se non comprende tutto, è sicuramente in grado di capire l'affetto che lo circonda, e che è evidente nelle foto pubblicate su Instagram dalla ex moglie Demi Moore che trovate qua sotto e che lo ritraggono con tutte le figlie, la nuova moglie e il cagnolino.

Bruce Willis e il Natale con la famiglia allargata

Come didascalia di queste bellissime foto, che vedono Bruce Willis allegro e sorridente circondato dall'affetto dei suoi cari e con lo sfondo dell'albero di Natale, Demi Moore ha scritto "Siamo una FAMIGLIA! Entriamo nello spirito delle festività". Come noto l'ex moglie (i due sono stati sposati per 13 anni, dal 1987 al 2000), è sempre rimasta vicina a Willis, così come le figlie, tanto che la nuova moglie dell'attore, la top model inglese Emma Heming, che l'ha sposato nel 2009 e gli ha dato altre due figlie (tre sono quelle avute da Demi Moore), è stata subito accolta in famiglia. Ci sembrano davvero bellissime queste foto e questo messaggio d'amore, in un mondo sempre più divorato dall'odio e dalla ripicca di coppie che si lasciano in malo modo mettendo di mezzo anche i figli. Se esiste uno spirito natalizio, sicuramente la famiglia allargata di Bruce WIllis lo incarna nel modo migliore, e speriamo che tanto affetto riesca ad aiutarlo nella sua difficile battaglia.