Britney Spears ritorna in possesso del suo patrimonio dopo 13 anni: la timeline degli eventi

Jamie Spears è stato finalmente estromesso dalla custodia del patrimonio della popstar che gestiva dal 2008.

Il giudice di un tribunale degli Stati Uniti si è espresso sulla responsabilità del padre di Britney Spears come custode del patrimonio della figlia e ne ha sospeso l'accordo legale che gli conferiva questo potere. Questa decisione è stata presa in seguito a una denuncia della cantante nei confronti di Jamie Spears che secondo lei ha abusato del suo patrimonio (stimato in 59 milioni di dollari).

Britney Spears: la timeline degli eventi della sua vita

Per capire cosa sia accaduto negli ultimi 17 anni a Britney Spears, la seguente timeline degli eventi principali può tornare utile: