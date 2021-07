Britney Spears: respinto il suo ricorso contro il padre

Gossip TV

Doccia fredda per Britney Spears: il suo ricorso contro il padre, per riprendere il controllo del suo patrimonio, è stato respinto da un tribunale di Los Angeles. E ora? La battaglia non si ferma.

Doccia fredda per Britney Spears: come sappiamo la cantante aveva fatto ricorso contro suo padre, per riprendere il controllo del suo patrimonio, amministrato dal genitore sin dal 2008. Un tribunale di Los Angeles ha però purtroppo respinto tale ricorso, una prima volta a novembre, ma qualche giorno fa lo ha ribadito. Nonostante la cantante avesse accompagnato l'iniziativa con una campagna mediatica per denunciare gli abusi e il modo in cui le era stato impedito di vivere con indipendenza, la giudice Brenda Penny non ha accolto del tutto la richiesta di spostare la gestione del patrimonio al Bessemer Trust scelto da Britney. Questa società infatti affiancherà il padre James, ma la decisione della corte quindi non lo estromette come la figlia avrebbe voluto.

In seguito a una crisi nervosa nel 2008, James Spears, padre di Britney aveva preso il controllo degli affari personali della figlia e del suo patrimonio (che a oggi ammonterebbe a una sessantina di milioni di dollari), diventandone il tutore legale con quella che si chiama in inglese "conservatorship". Al momento James, per problemi di salute, pur mantenendo il controllo delle finanze di Britney, ha lasciato a Jodi Montgomery la gestione delle attività dell'artista.

Naturalmente Britney Spears non ha intenzione di gettare la spugna così facilmente: il suo avvocato Samuel Ingham III ha già dichiarato alla CNN di aver inoltrato un'altra richiesta analoga, con udienza fissata per il 14 luglio.

Tempo fa Britney ha dichiarato, come riportato da The Guardian:

Non dovrei essere sotto tutela se posso lavorare. Le leggi devono cambiare... non penso di poter vivere la mia vita pienamente. Non sapevo che potevo fare richiesta di porre fine alla tutela. Mi spiace per la mia ignoranza, sul serio non lo sapevo. [...] Mio padre e tutti quelli coinvolti in questa tutela e nella gestione della mia vita si sono impegnati molto per punirmi... dovrebbero andare in galera. [...] Anche Jodi sta cominciando a esagerare con me.

Britney Spears in tribunale contro la tutela del padre per poter essere libera di scegliere Leggi anche

[foto da Wikimedia Commons]