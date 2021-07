Britney Spears attacca: "Se comanda mio padre, non mi esibisco più!", la sorella preoccupata per lei

Gossip TV

Ferocissima su Instagram, Britney Spears ha deciso di alzare il tiro della sua battaglia contro il padre che ne controlla beni e attività. "Baciatemi il culo" è l'eloquente immagine a corredo del post. Jamie Lynn Spears, sua sorella, è molto preoccupata.

Nella sua lunga battaglia per riprendere il controllo della sua vita, Britney Spears sta alzando il tiro, evidente in uno dei suoi ultimi post su Instagram, molto feroce. Ha raggiunto il limite dell'espasperazione la cantante, che sta cercando ripetutamente di riprendere il controllo dei suoi beni e delle sue attività, gestiti da tredici anni da suo padre e dal suo entourage, dopo che era stata messa sotto tutela legale molto tempo fa. Il crollo rabbioso sta facendo seriamente preoccupare sua sorella Jamie Lynn Spears, che avrebbe detto a un fan (informazione quindi non di certo affidabile al 100%): "L'ho vista ieri ed è davvero in difficoltà. Non potrà che peggiorare. Più cerco di aiutarla, più si arrabbia. Mi sento impotente, devo lasciare la cosa nelle mani di Dio adesso. Per piacere, pregate".

Britney Spears e il post infuriato, con la promessa di non esibirsi live

Ma cosa ha in effetti scritto Britney Spears in uno dei suoi ultimi post nel suo account Instagram? Il post presenta un'immagine con un testo colorito: "Prendetemi così come sono ovvero: baciatemi il culo, mangiate merda e fatevi una passeggiata sul Lego!" Il messaggio è piuttosto lungo, ve lo proponiamo con qualche taglio.

Per quelli che scelgono di criticare i video in cui ballo... non mi esibirò sul palco in tempi brevi, non finché mio padre gestisce quello che indosso, dico, faccio o penso! L'ho fatto per gli ultimi 13 anni... preferisco molto di più condividere video dal mio salotto invece che da un palco a Las Vegas, in cui alcune persone erano così lontane da non riuscire nemmeno a stringermi la mano, e ho finito per fumare passivamente erba tutto il tempo... cosa che poi non mi dispiaceva ma sarebbe stato bello poter andare a quella cazzo di spa! E no, non mi truccherò pesantemente e non proverò ancora ed ancora sul palco per poi non potermi esibire sul serio, remixando le mie canzoni per anni, implorando per poter mettere della nuova musica nei miei show per i MIEI fan. E allora mollo tutto! Non mi piace che mia sorella si presenti a una premiazione ed esegua le MIE CANZONI per i remix! [...] Non mi è piaciuto il modo in cui i documentari hanno riportato a galla momenti del mio passato... sono andata molto oltre, e da tanto tempo! E per le donne che dicono che è assurdo che io speri ancora nelle favole... andate affanculo! Come ho detto, la speranza è tutto quello che ho adesso... siete fortunati che sto postando qualcosa... se non vi piace quello che vedete, smettete di seguirmi!!! [...] Se non volete vedere il mio prezioso culo che balla nel mio salotto, o se non rientra nei vostri standard... andate a leggere un cazzo di libro.