Bomba su Kikò Nalli e Tina Cipollari: ''Lui è ancora innamorato''

Gossip TV

Amba Lombardo sgancia una bomba su Kikò Nalli e il rapporto con l’ex moglie Tina Cipollari.

Nelle ultime ore si è tornato a parlare del rapporto tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, è stata tirata in ballo da Ambra Lombardo che ha rivelato di nutrire alcuni sospetti sul sentimento che lega l’hair stylist alla sua ex moglie. Ecco cosa ha confessato l’ex gieffina a proposito del rapporto tra Tina e Kikò.

Ambra Lombardo spiazza su Kikò Nalli e Tina Cipollari

La fine del matrimonio di Tina Cipollari e Kikò Nalli spiazzò non poco i fan della verace opinionista di Uomini e Donne. Mentre la romana ha ritrovato l’amore con il compagno Vincenzo, per il quale ha lasciato la Capitale e si è trasferita a Torino, Kikò ha intrapreso una relazione con Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e hanno deciso di fare coppia fissa, fino alla brusca rottura che ha ferito non poco la Lombardo. Ora, la professoressa è tornata a parlare del rapporto con l’hair stylist al settimanale DiPiù, lanciando una vera e propria bomba sul suo ex fidanzato.

“Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie […] Ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”, ha commentato la Lombardo insinuando che Kikò sia ancora molto innamorato della Cipollari.

Come avrà reagito l’opinionista alla confessione di Ambra? Per ora tutto tace, mentre la Lombardo ha confidato al noto settimanale di non precludere la possibilità di un ritorno di fiamma con il Nalli, se lui decidesse di tornare indietro e provare a far funzionare il rapporto. Nel frattempo, evitando accuratamente i gossip sulla sua vita privata, Tina si prepara alla nuova edizione di Uomini e Donne, che tornerà a settembre su Canale5 e che potrebbe vedere Gemma Galgani in difficoltà.