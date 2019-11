Bianca Guaccero su Stefano De Martino: "Non aveva bisogno di ritocchini, tutti gli ex di Belen si somigliano!"

Gossip TV

La conduttrice di Detto e Fatto pungente contro il ballerino e la showgirl argentina.

Nel factual show di Rai 2, Detto e Fatto, si è parlato di chirurgia plastica con tanto di classifica su "I 10 uomini rifatti". La rubrica, curata da Jonathan Kashanian, ha posizionato al decimo posto il marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino.

Di fronte ai dubbi di Bianca Guaccero e del pubblico Jonathan ha voluto precisare: "Ma non avete gli occhi per vedere? Credo che lui l’abbia detto, l’abbia ammesso, pare che lui abbia rifatto: il nasino, i dentini, le orecchie, le labbrine, gli zigomi, ma le orecchie me lo ricordo perché le aveva un po’ a sventola e per un periodo girava con la fascia, il naso di vede, le labbra erano sottilissime".

Secondo Kashanian, l'ex ballerino di 'Amici' si è però fermato in tempo: "ha avuto un senso del limite e il risultato finale è gradevole, non sembra un rifattone", ha poi precisato. A commentare il decimo posto del conduttore di 'Made in Sud' è interventua anche la Guaccero che ha dichiarato: "Stefano, non ne avevi bisogno", aggiungendo poi una frecciata velenosa alla Rodriguez: "Va detto che gli ex di Belen Rodriguez tendono ad assomigliarsi tutti con il passare del tempo."