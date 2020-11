Beppe Fiorello contro Luca Argentero, un duello via social

Gossip TV

Si è scatenato un duello fra appassionati delle serie Doc e Gli orologi del diavolo, dopo un tweet un po’ sospetto di Beppe Fiorello, che sembra accusare Luca Argentero e la sua fiction in ospedale di giocarsela facile. Tutti i dettagli.

È il momento della soddisfazione per Beppe Fiorello, che ha condiviso su twitter un articolo che elogiava la sua ultima fiction, Gli orologi del diavolo, di cui sono andate in onda le due prime serate. Non è una novità per lui, fra i più apprezzati attori della nostra fiction. C’è però una sottolineatura in rosso di alcune parole dell’articolo che rischia di scatenare una disfida fra interpreti di successi per la tv.

Ha messo in rilievo, infatti, alcune frasi in cui si specificava l’assenza di ospedali e medici ne Gli orologi del diavolo, precisando anche, nel suo tweet, come sia “una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro.”

Evidente che il riferimento a corsie d’ospedale abbia fatto venire in mente il successo della fiction Rai dell’anno, Doc-Nelle tue mani, seguita da 8 milioni di telespettatori e con protagonista Luca Argentero.

🤔 che strano tweet...— LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) November 11, 2020

Almeno così l’ha letto l’attore stesso, che ha replicato limitandosi a sostenere, sullo stesso social, come fosse “strano questo tweet”. Fra loro due non ci sono state ulteriori repliche, ma come è facile immaginare sui social la disfida è stata lanciata, con schieramenti netti e polemiche tra utenti amanti di Beppe Fiorello o di Argentero, e dello loro rispettive fiction.

A onor del vero, almeno per ora, gli ascolti de Gli orologi del diavolo sono decisamente inferiori, intorno ai 5 milioni, un risultato di tutto livello, ma sicuramente non paragonabile al trionfatore della fiction 2020, Doc-Nelle tue mani, già confermato per una nuova stagione.