Ben Affleck e Jennifer Lopez, prima foto insieme su Instagram

Paparazzati ormai per ogni dove, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono finalmente mostrati insieme in via "ufficiale" su Instagram. I festeggiamenti per il rinnovo di "Bennifer" sono all'apice.

Non è una foto ufficiale, ma quasi: Ben Affleck e Jennifer Lopez, da diverse settimane più e più volte paparazzati insieme e di fatto tornati una coppia a oltre quindici anni di distanza dal loro primo flirt, sono apparsi abbracciati in un contesto più "ufficiale", cioè Instagram. Non si tratta tuttavia dei loro account personali, ma è un account che ci va molto vicino. L'attrice e attivista Leah Marie Remini ha infatti postato, a un mese di distanza dal "fatto", le foto della sua grande festa di compleanno: in un montaggio video così, senza preavviso, appare una foto della festeggiata abbracciata da Ben, che dedica parte delle sue avvolgenti braccia a J.Lo. Non c'è più da girarci intorno: i Bennifer sono di nuovo una cosa sola, e non sembra più così improbabile che le cose accelerino e Jennifer si trasferisca con i figli da Miami a Los Angeles.

Sulla scia del successo dell'ultimo singolo, "Cambia el paso", nel quale è tornata a cantare in spagnolo, J. Lo sta recuperando le sue origini in tutti i sensi. Ben dal canto suo ha fatto i conti con i suoi problemi di alcol in Tornare a vincere e sarà prossimamente nell'atteso The Last Duel di Ridley Scott (nelle sale dal 14 ottobre), e più avanti nel drammatico The Tender Bar, diretto da George Clooney.