Ben Affleck e Jennifer Lopez avvistati a Capri, più innamorati che mai

Jennifer Lopez e Ben Affleck, meglio noti come "Bennifer", da poco tornati insieme, sono stati visti e fotografati a Capri: una vacanza che ha un significato particolare per Jennifer...

Prosegue il passionale ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ormai più che pubblico: dopo aver riformato la coppia che scoppiò 17 anni or sono, i mitici "Bennifer", l'attore / regista e la cantante / attrice sono stati avvistati e paparazzati in quel di Capri, dove sono giunti a bordo dello yacht Valerie, un mostro da sei ponti, nove cabine, eliporto (!) e piscina, per 85 metri di lunghezza. I due non hanno potuto esimersi da una mitragliata di scatti, selfie, riprese, condivisioni e quant'altro, portando scompiglio in una delle località italiane più gettonate dai vip americani e stranieri in generale.

Jennifer Lopez, il significato nascosto della vacanza a Capri con Ben Affleck

C'è però un risvolto simbolico nella scelta di Capri come località per le vacanze dei Bennifer. Jennifer Lopez infatti aveva progettato di sposarsi proprio sull'isola campana con il suo ultimo compagno, Alex Rodriguez, prima che i due rompessero definitivamente ad aprile, lasciando J.Lo col cuore infranto ma in tempi brevi raccolta emotivamente dalla passata fiamma Ben Affleck (a sua volta reduce dalla rottura con Ana De Armas). La rete è già piena di foto della riavviata coppia, per la quale non si può fare a meno di tifare almeno un po', specialmente dopo le difficoltà con l'alcol di Affleck e il recupero di un amore che si arrestò nel 2004 solo perché lui in quel momento non voleva figli (poi avuti nel matrimonio con Jennifer Garner). Una pagina Instagram raccoglie molte foto di Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme.