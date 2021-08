Ben Affleck compra un anello di fidanzamento per Jennifer Lopez.... e i due cercano casa

Gossip TV

Ben Affleck ha comprato il secondo anello di fidanzamento ufficiale per Jennifer Lopez: dopo quasi vent'anni, questa volta le nozze ci saranno? Nel frattempo i due hanno messo gli occhi su una specie di reggia in quel di Beverly Hills.

Prosegue il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, nella più tradizionale e romantica delle maniere: l'attore e regista è stato infatti avvistato a Los Angeles mentre acquistava un grande e costoso anello di fidanzamento, accompagnato nella scelta da suo figlio Samuel e da sua madre Sam. Un passo che ha un significato simbolico per i Bennifer: in effetti Affleck si era già proposto a J. Lo nel lontano novembre 2002, acquistando pare per 2.500.000 di dollari un diamante rosa da Harry Winston. Il matrimonio in quel caso naufragò e i due hanno avuto da allora altre relazioni (in particolare Affleck mise su famiglia con Jennifer Garner). Ora però ci sono più probabilità che le due star finalmente convolino a giuste nozze, perché nel frattempo...

Ben Affleck e Jennifer Lopez cercano casa e non badano a spese

Non paghi delle lussuose dimore nelle quali già vivono, i Bennifer stanno cercando un nido d'amore atto a ospitare il loro felice futuro insieme: le cronache gossip ci dicono che avrebbe molto intrigato Jennifer Lopez e Ben Affleck una vasta proprietà a Beverly Hills (11.000 metri quadri!). Vi interessano le caratteristiche della tenuta, nel caso vogliate batterli sul tempo coi vostri risparmi e vi avanzino 85 milioni di dollari? Presto detto: casa per il custode, parcheggio con capienza di 80 auto, una dozzina di camere da letto con un numero doppio di servizi. Se poi temete che tutto questo lusso vi impigrisca, non c'è problema: pare che la proprietà abbia un impianto sportivo coperto, dove potete dedicarvi a tonificanti discipline come boxe, nuotate in piscina e basket. Leggi anche Ben Affleck e Jennifer Lopez avvistati a Capri, più innamorati che mai