Belve, tornano le interviste di Francesca Fagnani in prima serata: Fedez e la verità su Chiara Ferragni

I dettagli e i super ospiti della decima stagione di Belve , le interviste faccia a faccia con Francesca Fagnani.

A partire dal 2 aprile prossimo, in prima serata su Rai2, tornerà in onda Belve, le interviste faccia a faccia di Francesca Fagnani. Ad annunciarlo, Giuseppe Candela, penna di Dagospia:

“Tremate, tremate, le Belve son tornate. O meglio si preparano per il grande ritorno in onda, il programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani andrà in onda a partire da martedì 2 aprile e terrà compagnia al pubblico di Rai2 per cinque settimane. C’è chi assicura grandi sorprese”.

E le anticipazioni non sono finite qui perché Tvblog ha svelato già i primi tre nomi bomba che presenzieranno nel talk show della Fagnani: Fedez, Carla Bruni e Matteo Salvini (ospite probabilmente già alla prima emissione del prossimo 2 aprile 2024).

Per quanto riguarda Fedez la cui ospitata si preannuncia già attesissima, l'Adnkrnos ha aggiunto nuovi dettagli, svelando che l’intervista sarà registrata il prossimo 27 marzo ed a quanto il rapper approfondirà tutti i temi "bollenti" per cui fino ad oggi non ci sono stati approfondimenti di alcun genere: dal matrimonio crisi con Chiara Ferragni alle vicende turbolenti di Muschio Selvaggio il noto podcast da lui condotto e ideato di cui ha annunciato l'imminente chiusura. Secondo l’AdnKronos, "l’obiettivo dell’intervista è di evitare di restare sulla difensiva come fatto da Chiara Ferragni sul Nove".