Belve, spunta la foto dell'uscita improvvisa di Teo Mammuccari durante l'intervista con Francesca Fagnani

Questa sera, andrà in onda un nuovo appuntamento con Belve ed è diventata virale una foto che mostra Teo Mammuccari abbandonare infastidito lo studio di Rai2 durante l'intervista con Francesca Fagnani.

Questa sera, martedì 10 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Belve: come hanno svelato le anticipazioni, tra gli ospiti del nuovo appuntamento con il format di interviste di Francesca Fagnani ci sarà Teo Mammuccari. L'ex conduttore de Le Iene ha però abbandonato gli studi Rai a pochi minuti dall'inizio della chiacchierata con la conduttrice. Nonostante l'intervista sia durata solo 5 minuti, con un comunicato ufficiale è stato confermato che questa sera verrà mandato in onda regolarmente lo spezzone di intervista con la giornalista.

Belve, spuntano le foto dell'uscita improvvisa di Teo Mammuccari durante l'intervista con Francesca Fagnani

In attesa di vedere in tv l'uscita improvvisa di Teo Mammuccari dallo studio di Belve, sono già state divulgate alcune foto della breve intervista che l'ex conduttore de Le Iene ha rilasciato a Francesca Fagnani. Negli scatti si vede Mammuccari rivolgersi stizzito alla conduttrice e in un altra foto fare il gesto di alzarsi con aria esasperata.

Dato che l'intervista è durata solo pochi minuti, a seguire sarà mandata in onda l'intervista organizzata alla nota opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Nel comunicato ufficiale da parte della produzione di Belve si legge: "L'intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammuccari andrà in onda in versione intergrale nel corso della quarta puntata di Beve, in onda il 10 dicembre in prima serata su Rai2". Secondo alcuni rumors diffusi nei giorni scorsi, Mammuccari avrebbe abbandonato la trasmissione perché infastidito dall'atteggiamento di Francesca Fagnani.

La conduttrice, infatti, avrebbe deciso di rivolgersi a lui dandogli del lei, come fa con tutti i suoi ospiti, ma questa scelta è stata criticata dall'ex conduttore, poiché sembra che nel camerino, poco prima, Francesca Fagnani gli avesse dato del tu. Inoltre, sembra che Teo Mammuccari abbia mostrato un atteggiamento poco collaborativo sin dalla domanda "lei che belva si sente?" e che sarebbe proseguito per tutto il resto della breve intervista.

Belve, ecco chi saranno gli ospiti della puntata di questa sera

Questa sera, martedì 10 dicembre, su Rai 2 tornerà in onda Francesca Fagnani con un nuovo appuntamento di Belve, il suo popolare format. Ospite, anche se per una breve intervista, ci sarà Teo Mammuccari, che ha poi abbandonato la trasmissione a pochi minuti dall'inizio dell'intervista con la giornalista.

Si tratta della prima volta, nella storia di Belve che un ospite abbandona lo studio durante l'intervista. Mammuccari avrebbe ridicolizzato le domande della conduttrice, ma dato che la liberatoria è stata firmata dall'ex Iena, la sua intervista potrà andare in onda regolarment.

A rimpiazzare l'ex conduttore arriverà come ospite Tina Cipollari, che racconterà del suo ruolo di storica opinionista a Uomini e Donne. Tra gli ospiti ci sarà anche anche l'attrice Valeria Bruni Tedeschi, che confiderà alla conduttrice alcuni retroscena sulla sua vita privata e professionale. Infine, Francesca Fagnani intervisterà Elena Sofia Ricci, che è stata ospite di Ballando con le Stelle come ballerina per una notte.