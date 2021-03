Belen scoppia in lacrime a Domenica in

Gossip TV

La modella e showgirl Belen ha parlato con grande emozione della sua vita, di suo figlio, scoppiando a piangere e non risparmiando una frecciatina al papà del piccolo Santiago.

Domenica In, quindi una cornice praticamente eterna, sempre uguale e a dirla con rispetto storica e iconica della televisione di stato. La cornice scelta da Belen Roriguez per tornare sul piccolo schermo a parlare di sé è stata proprio il programma condotto da Mara Venier, in cui si è lasciata andare a una sorta di bilancio della sua carriera fin qua. Non certo un racconto breve, visto che ha iniziato a lavorare molto giovane nella sua Argentina, a soli 16 anni, tanto che si è aperta sulla sua fase adolescenziale "mancata", sull'arrivo nel nostro paese come modella, per poi giungere al debutto in televisione, inizialmente scelta "perché la paga era più alta" rispetto a quella del mondo della moda.

Una donna molto legata alla sua famiglia, non solo quella che ha costruito, ma anche quella da cui proviene, su tutti i suoi genitori rimasti in Sudamerica, e poi la meraviglia del piccolo Santiago, nato dalla sua relazione con il ballerino Stefano De Martino, il cui amore li portò anche a sposarsi. "Santiago è un bambino speciale", ha detto alla Venier, "anche se mi rendo conto che tutti i genitori lo dicono dei figli, ma lui lo è veramente. È uguale al padre", parlando dell'aspetto fisico, "ma l'intelligenza l'ha presa da me", ha poi concluso mettendo in chiaro le cose con una risata.

Belen ha poi parlato del colpo di fulmine con il suo attuale compagno, Antonio Spinalbese, dal quale aspetta un secondo figlio. "Quando ha visto la mamma di nuovo felice, Santiago ha vissuto una specie di liberazione e mi ha detto che era la persona giusta, e io mi sono fidata di lui", ha concluso con un sorriso emozionato la soubrette.