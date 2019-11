Belen Rodriguez vs Giulia De Lellis: i retroscena e le rivalità tra le due donne

Gossip TV

Il settimanale Spy ha ricostruito i dissapori tra la showgirl argentina e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

È noto che tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis non corra buon sangue. Da tempo è scoppiata una guerra sui social iniziata dalla De Lellis che, su una storia Instagram, alludeva ad un tentativo di imitazione mal riuscito da parte di qualcuno. Inoltre, altre provocazioni sono state pubblicate sui social, come la frase “se parlo io rovino famiglie” facendo insinuare a molti il dubbio che la ragazza si riferisse alla Rodriguez.

I dissapori tra la showgirl e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Per fare luce sulla questione, il settimanale Spy ha ricostruito la discussione avvenuta tra le due donne confermando l’antipatia reciproca: “Giulia e Belen non sono amiche. Anzi Belen mal digerisce Giulia che, di certo, non è una che le manda a dire”. Dopo le Instagram Stories della De Lellis, Belen non ha esitato a rispondere indirettamente: “Ma come si può parlare con i filtri. Ma vi pare normale? È orrendo“.

Ad inasprire ancora di più la situazione, un altro personaggio si è insinuato nel passato comune delle due ragazze. Secondo la rivista Chi, pare che Belen abbia avuto un flirt con l’ex fidanzato della De Lellis, Andrea Damante, a quei tempi ancora impegnato con lei. Dopo la serata post-live di J-Ax e Fedez, sono circolate delle foto di Damante sporco di rossetto, lo stesso indossato da Belen quella sera.

Un altro dettaglio pare confermare tale ostilità: sembra che Giulia abbia interrotto i rapporti con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ex coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, con i quali pare avesse stretto un'amicizia. Secondo il settimanale Spy: “L’ultima apparizione dei tre ex coinquilini della Casa del GfVip risale a quando è stato presentato il libro di Raffaello Tonon e Luca Onestini Gli Oneston, ovvero maggio 2018. Da quel momento Giulia si è allontanata da Cecilia e quest’ultima, insieme con Moser, ha accolto in casa Damante, uno dei migliori amici di Ignazio”.

Ad aver scatenato la furia di Belen è stato anche un altro episodio, legato ad un amico in comune tra le due dive della tv: Giuseppe Dicecca. Amico storico della De Lellis nonché stylist della Rodriguez, è stato visto dall’argentina al Festival di Venezia insieme ad Andrea Iannone e la sua compagna. Poco dopo, la showgirl, in un lungo post di ringraziamento per i suoi ultimi dieci anni di carriera, non cita Dicecca, il quale non replica. Spy conferma che i rapporti tra lo stilista e la Rodriguez sono definitivamente terminati.

Altro episodio che ha aumentato l’astio tra le due donne è sicuramente il successo che Giulia ha ottenuto con la pubblicazione del suo libro Le corna stanno bene su tutto, Ma io stavo meglio senza!. Ad oggi, si attestano le 120 mila copie vendute e mercoledì scorso è stata elogiata sia da Maurizio Costanzo che da Silvio Berlusconi. Belen, con il suo libro Bella Belen, ha superato a malapena le dieci mila copie.

Ultima ma non ultima, è la rivalità che il settimanale mette in luce tra le due in relazione ai tutorial sul web: “La De Lellis da anni è una delle regine del make–up su Instagram, e ultimamente anche Belen ha iniziato a mostrarsi mentre usa trucco e a volte parrucco.”

Riusciranno le due more più famose dei social ad avere un confronto diretto? Per ora niente è confermato, ma spesso il silenzio vale più di mille parole.