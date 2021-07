Belen Rodriguez travolta dalla polemica: ospedale blindato per la nascita di Luna Marì

Gossip TV

La nascita di Luna Marì crea qualche polemica, soprattutto dopo la foto che mostra le direttive dell’ospedale dove Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita.

Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita, Luna Marì, per la gioia di papà Antonino Spinalbese. La coppia si gode i primi momenti con il frutto del loro amore, si vocifera in una villa in Veneto dove la showgirl argentina ha scelto di partorire. A far scalpore, tuttavia, è un avviso affisso dall’ospedale di Padova che ha ospitato il lieto evento.

Polemiche per il trattamento speciale riservato a Belen Rodriguez

La notizia della nascita della piccola Luna Marì ha scaldato il cuore dei fan di Belen Rodriguez, spingendo anche due suoi ex storici a commentare il lieto evento. La showgirl argentina è al settimo cielo e ha fatto le presentazioni ufficiali, facendo stringe a Santigo la sua amata sorellina. A differenza del primo parto, Belen ha scelto di recarsi in un ospedale di Padova, probabilmente poiché segui dalla ginecologa di fiducia Alessandra Andrisani, che lavora in Veneto.

A proposito dell’ospedale che ha ospitato il lieto evento, si è scatenata una polemica enorme a causa di alcune foto, che ritraggono il divieto di accesso al reparto dove la Rodriguez è stata ricoverata. “Causa Belen e fino a nuovo ordine i pulsanti in cabina relativi al terzo piano sono disabilitati”, si legge. Non è escluso che l’avviso sia un falso, postato da qualche haters per alimentare le voci maligne sul conto della bella argentina.

Nel frattempo, Belen si è ritirata in una villa nei pressi di Padova per trascorrere del tempo con i suoi familiari, insieme a Luna Marì e al compagno Antonino Spinalbese, prossimo concorrente di Pekin Express, molto emozionato per essere diventato padre.