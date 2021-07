Belen Rodriguez super mamma: torna a lavoro ad una settimana dal parto

Gossip TV

Belen Rodriguez annuncia di essere pronta per tornare al lavoro, appena una settimana dopo aver dato alla luce la figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez ha accolto con gioia la nascita della sua secondogenita, Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La coppia è al settimo cielo ma la showgirl argentina non ha intenzione di mettere in secondo piano i suoi impegni lavorativi e, appena una settimana dopo il parto, la Rodriguez annuncia su Instagram di essere intenzionata a tornare sul set.

Belen Rodriguez torna a lavoro: esplode la polemica

Nel giorno della Finale dell’Europeo di calcio che ha coronato la Nazionale Italia vincitrice, Belen Rodriguez si è recata in sala parto per dare alla luce la sua secondogenita Luna Marì. La meravigliosa bambina ha fatto la conoscenza degli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, conquistando immediatamente il cuore del fratello maggiore Santiago, nato dalla relazione tra l’argentina e Stefano De Martino. La Rodriguez ha deciso di trascorrere qualche giorno in tranquillità, affittando una grande villa nei pressi dell’ospedale, circondata dall’affetto della famiglia e l’amore del neo-papà Antonino Spinalbese.

Ora, Belen vuole tornare a lavoro e non ha intenzione di mettere la sua carriere in secondo piano, mandando un messaggio forte a tutte le madri che vorrebbero conciliare professione e famiglia. La Rodriguez è una super mamma e non si arresta, volando a Roma per registrare le nuove puntate di Tu Si Sue Vales, presto in onda su Canale5. L’argentina è al timone dallo show dal lontano 2014 ed è comprensibile che voglia continuare la sua avventura sul piccolo schermo con un programma al quale è particolarmente affezionata.

La notizia, come prevedibile, ha creato scalpore sui social dopo l’annuncio di Belen su Instagram. Alcuni utenti, infatti, hanno fatto notare come la showgirl abbia fatto una mossa azzardata, lasciando sola Luna Marì a pochi giorni dalla nascita. La polemica, come spesso accade, è da considerarsi sterile, dal momento che la Rodriguez non ha abbandonato nessuno, ma semplicemente trovato il modo di conciliare i suoi amori più grandi: famiglia e carriera. Voi cosa ne pensate?