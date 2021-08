Belen Rodriguez sulla possibile partecipazione del padre e Antonino Spinalbese a Pechino Express: "Non voglio influenzare..."

Gossip TV

Belen si racconta dopo la nascita della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez ha deciso di aprire il suo cuore e raccontarsi dopo la nascita della piccola Luna Marì. Intervistata dal settimanale Chi, la bella showgirl argentina ha parlato della gravidanza, dell'amore per Antonino Spinalbese e della possibile partecipazione del padre e del suo compagno a Pechino Express.

La rivelazione di Belen Rodriguez

Belen e Antonino sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la bella showgirl argentina ha parlato della gravidanza affermando: "Antonino è stato molto paziente perché sono rimasta incinta presto, mi conosce più da incinta che da non incinta (ride, ndr). E la donna in gravidanza cambia tanto nel fisico, nella testa. E poi, nel mio caso, c’era ancora più attenzione e, quindi, più tensione. [...] Non è una passeggiata, a 36 anni. Questa volta ho sentito tutta la fatica".

Belen ha poi continuato rivelando: "Sapevo che sarei tornata come prima, non era quella la mia paura, ma forse ho commesso l’errore di fermarmi nel lavoro. Ho posticipato tutto, e mi sono trovata con la testa ferma a pensare al parto, a contare il tempo che mancava. Il lavoro ti distrae, ti appaga, scatena energie positive. Dopo Tu si que vales un nuovo progetto? Mi piacerebbe tanto, il mio amore è la televisione".

leggi

La Rodriguez ha anche parlato di una possibile partecipazione del padre e di Antonino a Pechino Express: "Non lo so, è un bel programma, ma non voglio in fluenzare le scelte degli altri. Di certo hanno un bellissimo rapporto, ma è una scelta che spetta a loro".