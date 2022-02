Belen Rodriguez sgancia la bomba su Alessia Marcuzzi, poi parla di Stefano De Martino: ''Mi ha tradita''

Gossip TV

Al suo esordio sul palco de Le Iene, Belen Rodriguez dimostra di saper catalizzare l’attenzione del pubblico di Canale5 con perle gossip sensazionali.

Al suo debutto come conduttrice de Le Iene, Belen Rodriguez si presta ad un gioco che tiene i fan del programma con il fiato sospeso, rivelando gossip piccanti e inaspettati su alcune delle persone più importanti della sua vita, come l'ex marito Stefano De Martino, e confermando un'indiscrezione bomba su Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez non si contiene a Le Iene

Belen Rodriguez ha indossato i panni di presentatrice per Le Iene, al fianco di Teo Mammuccari, dividendo il palco con Valeria Marini e La Rappresentate di Lista, duo canoro reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. La showgirl argentina ha convinto il pubblico, anche grazie ad alcune rivelazioni bollenti sulla sua vita privata, che negli ultimi mesi è costantemente al centro del gossip. Dopo aver messo fine alla love story con Antonino Spinalbese, il giovane hair-stylist che le ha donato la secondogenita Luna Marì, Belen è stata pizzicata in compagnia di Stefano De Martino e si è parlato di un impetuoso ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. La Rodriguez ha fatto chiarezza sul rapporto con il presentatore di Made in Sud, dichiarando di aver ripreso i rapporti con il partenopeo ma di non essere tornata a vivere con lui. Mentre, dunque, i fan sperano che si tratti di questione di tempo prima di vedere Stefano e Belen avvinghiati in preda alla passione, lei si è dilettata sul palco dello show d’assalto di Canale5, prestandosi al gioco del “passaparolaccia” durante il quale ha parlato di alcune persone che, nel bene e nel male, hanno fatto parte della sua vita. Parlando di Stefano, Belen ha ammesso:

“Questa persona la conosco da 11 anni. Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia, devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì e anche in camera siamo sempre andati molto d’accordo. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me”.

Dopo la bomba di proporzioni cosmiche, Belen ha continuato parlando dell’ex storica di Stefano, ovvero Emma, per la quale ha speso parole molto belle: “Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me […] Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… È una persona con le palle”. Ma la vera bomba gossip è quella che Belen ha sparato sul conto di Alessia Marcuzzi, che gli amanti del gossip ricorderanno essere stata indicata per lungo tempo come la causa primaria della rottura tra Stefano e l’argentina.

“La conosco da 10 anni, una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Non lo so…”, questa la rivelazione della Rodriguez che, secondo i fan, confermerebbe i sospetti sull’infedeltà di De Martino proprio con la Marcuzzi.