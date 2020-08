Belen Rodriguez ripensa a Stefano De Martino? Il romantico post sui social: "Vieni con me?"

Gossip TV

Belen si lascia andare a un dolce gesto social per l'ex marito: la luna e il romantico "Vieni con me?".

Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a lanciarsi frecciatine sui social? Una curiosa coincidenza, nelle ultime ore, ha attirato l’attenzione dei numerosi fan dell'ex ballerino professionista di Amici e della showgirl argentina. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez risponde a un post di Stefano De Martino?

Tutto è iniziato quando Stefano ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: "Aspettando la luna". Poco dopo, Belen ha condiviso proprio uno scatto della luna con una romantica didascalia che ha fatto sognare milioni di fan: "Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti". Le parole della bellissima showgirl argentina saranno dirette al suo ex marito o sono una semplice coincidenza?

Tanti i commenti sotto al post, soprattutto sotto a quello di De Martino: "Corri da Belen". Di altro tenore invece i commenti lasciati sotto al post della Rodriguez: "Amore", ha scritto Laura Chiatti, attrice ed amica della modella.

Pare insomma che i pensieri della bella Belen siano indirizzati ancora a Stefano. Altro che Michele Morrone, l'attore che avrebbe provato a conquistarla su Instagram, e altro che Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore napoletano con cui è stata paparazzato nelle ultime settimane. Come già rivelato al settimanale Chi, l'argentina non ha nessuna intenzione di iniziare una relazione, a meno che non si tratti di un legame importante. La ferita per la rottura con il ballerino è ancora troppo profonda.