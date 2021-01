Belén Rodríguez posta una foto non sua, la protesta della modella originale

Gossip TV

Brutta figura per Belén Rodríguez: in un suo post su Instagram ha mostrato gambe non sue. A chi appartengono realmente?

Uno spiacevole scivolone per Belén Rodríguez, che ha postato per il pubblico dei suoi 9.700.000 seguaci una foto che raffigurava le presumibili sue gambe, con un commento "Sulle mie scarpe...": non ci sarebbe nulla di particolare, nè sarebbe uno dei post più discussi di Belén, se non fosse che quella foto non è di Belén e quelle gambe non sono sue.

La magagna è stata scoperta dalla pagina Very Inutil People, che ha anche rintracciato il post originale della modella russa, soggetto senza volto della foto: si tratta di Maya Zaboshta, che aveva caricato l'immagine nell'aprile 2020 e che ha timidamente fatto sentire la sua voce con un "It's my photo!", ripostando lo scatto commentandolo così: "Una foto per i miei nuovi amici! Sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il sostegno".

Fino a questo momento Belén non ha commentato la gaffe.

[Foto da profili Instagram]