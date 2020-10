Belen Rodriguez nuova presentatrice de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione inaspettata

Gossip TV

Si vocifera che Belen Rodriguez potrebbe prendere il posto di Alessia Marcuzzi, al timone della conduzione de L'Isola dei Famosi.

Dopo diverse indiscrezioni, che si sono rincorse nel corso degli ultimi mesi, Mediaset ha reso noto che L’Isola dei Famosi si farà. Il reality show ambientato in Honduras, che vede mettersi alla prova volti noti dello shobitz con gli imprevisti della natura selvaggia, è stato rinnovato per una nuova edizione, che dovrebbe tornare nel 2021.

Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare il programma, forse anche a causa del Flop dell’ultima edizione e del caso Riccardo Fogli, che le ha attirato le critiche dell’opinione pubblica. Secondo il settimanale ‘Vero Tv’, Belen Rodriguez si starebbe preparando a rimpiazzare la Marcuzzi. Un cambio al vertice piuttosto ironico, dal momento che le due presentatrici sono state coinvolte in un ipotetico triangolo con Stefano De Martino, solamente poche settimane fa.

Belen Rodriguez sostituisce Alessia Marcuzzi a L'Isola dei Famosi...

Le indiscrezioni, infatti, riportavano che la Rodriguez si sarebbe allontanata dal marito dopo aver scoperto che lui la tradiva con Alessia, che nel frattempo si vociferava fosse in crisi con il marito. Insomma, un gossip succulento che, tuttavia, è stato immediatamente smentito dai diretti interessati. Forse la presenza di Belen potrebbe dare nuovo slancio a L’Isola dei Famosi, dopo le ultime sfortunate stagioni, anche se non è ancora detta l’ultima parola.

In lizza per il ruolo di presentatrice c’è anche Ilary Blasi, rimasta senza programmi, e potrebbe essere la romana ad aggiudicarsi l’ambito ruolo. Mentre il futuro lavorativo di Belen è ancora in divenire, sembra che in campo amoroso l’argentina sia nuovamente felice grazie all’hair stylist Antonio Spinalbese. La coppia ha fatto il primo tatuaggio insieme, dopo aver trascorso le vacanza ad Ibiza all’insegna dell’amore. Sarà la volta buona per la Rodriguez?