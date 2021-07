Belen Rodriguez mamma bis: arrivano le reazioni di Fabrizio Corona e Stefano De Martino

Gossip TV

Belen Rodriguez annuncia la nascita di Luna Marì e i due ex storici della showgirl argentina commentano.

Belen Rodriguez ha annunciato la nascita della sua secondogenita, la piccola Luna Marì, durante la Finale degli Europei che hanno visto trionfare la Nazionale italiana. La showgirl argentina è al settimo cielo, così come il compagno Antonino Spinalbese, ma anche la reazione dei suoi ex storici sarà stata altrettanto entusiasta? Ecco come hanno commentato Fabrizio Corona e Stefano De Martino.

Stefano De Martino e Fabrizio Corona commentato la nascita della figlia di Belen

Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha trovato l’amore al fianco di Antonino Spinalbese, che le ha fatto tornare il sorriso e la voglia di allargare la famiglia. Così, la showgirl argentina ha annunciato la gravidanza, con estrema gioia e puro entusiasmo. Proprio mentre l’Italia si preparava a giocare la Finale degli Europei, Belen ha dato alla luce Luna Marì, la sua secondogenita dopo Santiago, nato dal matrimonio con il De Martino.

La notizia ha scaldato il cuore dei fan della Rodriguez, che si sono riversati nella sua pagina Instagram per congratularsi con la neo mamma e con il suo compagno. Mentre Belen ha rivelato qualche informazioni su Luna, Fabrizio Corona e il De Martino non hanno potuto evitare di commentare il lieto evento. Mentre il ballerino si è limitato a cliccare un like sul post condiviso da Belen dopo il parto, Corona si è mostrato decisamente più espansivo e ha riportato nelle sue Ig Stories la foto della nascitura, commentando “Auguri Goria, benvenuta Luna”. Nel frattempo, i fan dell’argentina sperano di vederla nuovamente convolare a nozze con Antonino, prima della fine dell’anno.