Belen Rodriguez: La showgirl prossima al parto pubblica una foto e manda i fan in visibilio

Ecco lo scatto che ha fatto commuovere i 10 milioni di follower della Rodriguez.

Manca poco alla nascita della secondogenita della Rodriguez, la quale, infatti, ha appena pubblicato una fotografia in cui Santiago le accarezza il pancione. Lo scatto ha intenerito i più.

Belen Rodriguez: La foto con Santiago che commuove

Ci siamo: a breve Luna Mari verrà al mondo. Belen Rodriguez ed il compagno, Antonino Spinalbese, sono impazienti di conoscere la loro bambina, la quale, appunto, nascerà tra poco. Come loro, anche Santiago non sta più nella pelle: il primogenito della showgirl argentina, frutto dell'intensa love story con l'ormai ex marito, il conduttore napoletano Stefano De Martino, non vede l'ora di poter fare il fratello maggiore. A proposito del piccolo De Martino, in queste ore Belen ha pubblicato un tenero scatto sul suo profilo Instagram che la ritrae persa negli occhi del figlio, il quale ricambia lo sguardo ed il sorriso d'amore, e tiene la mano sulla pancia della madre. La didascalia recita: "Tu sarai per sempre il mio principe".

I 10 milioni di follower che la seguono, davanti a questo post, si sono sciolti. C'è chi ha commentato: "Il primo amore non si scorda mai", chi: "A breve avrai un principe ed una principessa, ma tu sarai la regina", e chi: "Tutto ciò che conta nella vita... l'hai capito perfettamente!".

Ovviamente, in un momento tanto delicato, la modella sudamericana può contare sul sostegno della sua "famiglia virtuale", così come anche e soprattutto su quella vera e propria, composta dal padre Gustavo, la madre Veronica ed i fratelli Cecilia e Jeremias: sono tutti pronti ad accogliere con gioia Luna Mari, la new entry di casa Rodriguez.