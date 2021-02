Gossip TV

La showgirl argentina intervista dal settimanale Chi.

Nella lunga intervista concessa al settimanale Chi, da oggi in edicola, Belen Rodriguez ha confermato, per la prima volta, la sua gravidanza. La bella showgirl argentina è entrata nel quinto mese e lei e il suo compagno, l'ex hairstylist di Aldo Coppola Antonino Spinalbese, sono al settimo cielo.

Belen Rodriguez incinta: "Con De Martino c’era un po’ di rancore"

"Sono entrata nel quinto mese di gravidanza - ha dichiarato Belen al settimanale diretto da Alfonso Signorini - Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così..."

Al settimanale ha raccontato come è nato questo amore travolgente, circa otto mesi fa e dell'imbarazzo del primo bacio:

Il primo bacio? È successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita".

Belen ha voluto anche chiarire il messaggio di un post di qualche tempo fa in cui scriveva "la vedetta è un piatto che va servito freddo" che tutti hanno interpretato come una stoccata all'ex marito Stefano De Martino, papà di Santiago, il primogenito di Belen.

"Voglio chiarire, io sono piena di pepe e sono sempre stata così, ma non mi permetterei mai di fare battutine, non lo farei per rispetto ad Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore – sarei falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca – quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno".

E come ha reagito il piccolo Santiago? Nel più bello dei modi, assicura la Rodriguez:

"Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore' e, allora, Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?'"

Belen e Antonino si sono conosciuti solo otto mesi fa ma la lo storia già somiglia ad una fiaba. Innamoratissimi e insperabili, coroneranno presto il sogno di una famiglia e l'argentina è sicura: "Sento sarà una femmina..."