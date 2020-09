Belen Rodriguez furiosa per un commento su Stefano De Martino, si consola con Antonio Spinalbese

Gossip TV

Belen Rodriguez festeggia il suo compleanno con la famiglia e Antonio Spinalbese, ma un commento su Stefano De Martino fa infuriare la showgirl argentina.

Regina indiscussa del gossip estivo, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità. Dopo la festa a sorpresa per il suo compleanno, che ha visto la presenza del nuovo fidanzato Antonio Spinalbese, la showgirl argentina va su tutte le furie per un commento sull’ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez sbotta per un commento su Stefano De Martino

Continuano i rumors su Belen Rodriguez. La bella showgirl argentina e Stefano De Martino si sono lasciati, questa volta sembra per sempre, lasciando di sasso i numerosi fan che da anni li seguono e li sostengono. Nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’annuncio, le reali motivazioni che hanno spinto Stefano e Belen ad allontanarsi non sono ancora state chiarite.

Nel corso dell’estate si sono susseguite diverse indiscrezioni, tutte puntualmente smentite. Di certo la famiglia Rodriguez sembra essere diventata ostile nei confronti del De Martino, snobbato anche da Cecilia. Dopo un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, Belen ha ritrovato il sorriso con Antonio Spinalbese. Lui, hair stylist di Milano, ha trascorso con la Rodriguez le vacanze ad Ibiza e la liaison è continuata anche dopo il rientro nel capoluogo lombardo.

"Ti manca Stefano", Belen Rodriguez furiosa

La scorsa domenica, la showgirl argentina ha compiuto 36 anni e la sua famiglia ha pensato di organizzarle una sorpresa per trascorrere una giornata di puro relax. Al fianco di Belen ancora Antonio, che ha postato alcuni video su Instagram, forse stanco di nascondersi dal flash delle fotocamere. Per ringraziare tutti della splendida giornata, la Rodriguez ha postato un video dolcissimo. Qualcuno, tuttavia, non sembra credere a questa serenità apparente e ha fatto notare all’argentina che i suoi occhi sono tristi, per la mancanza di Stefano. Dopo aver letto quelle parole, Belen ha sbottato furiosa: “Ma chiiii?! Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”

Tutti coloro che continuavano a sperare del ritorno di fiamma devono ricredersi. Al momento, Belen e Stefano sono su due mondi distanti e l'unica cosa che rimane ad unirli è l'amore incondizionato per il figlio Santiago.