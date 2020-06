Belen Rodriguez e Stefano De Martino, emergono ulteriori retroscena: "Abitudine di concedersi avventure"

Gossip TV

Emergono nuove indiscrezioni sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il ballerino ha tradito la showgirl argentina?

Continua a far discutere la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina ha confermato i pettegolezzi, circa il momento difficile che sta attraversando con il marito, pregando tutti di non attribuirle falsi flirt o finte verità. Mentre Belen si consola trascorrendo le giornate con il figlio Santiago, Stefano è tornato subito a lavoro e si è gettato a capofitto nelle riprese della nuova stagione di Made in Sud.

Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino? L'indiscrezione

Negli ultimi giorni si sono ricorsi diversi gossip sulle cause della crisi e il settimanale ‘Oggi’ ha aggiunto nuovi tasselli alla ricostruzione. Il magazine, infatti, avrebbe contattato persone molto vicine alla coppia svelando che il comportamento poco serio del De Martino e la faida tra famiglie sarebbe la causa prima della separazione improvvisa.

“Le avventure di lui e la gelosia di lei, questo è. La crisi è scoppiata prima della quarantena, intorno a gennaio. Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a “sfarfallare”, a concedersi avventure. E nella conseguente «smania di controllo di Belén: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue”, si legge sulle pagine del magazine.

Le indiscrezioni poi si concentrano sulla rivalità tra la famiglia Rodriguez e quella del ballerino partenopeo: “Poi c’è la guerriglia tra le famiglie di origine: quella di Belén è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia; i De Martino sono stati invece esiliati”.

I fan della coppia sperano nel ritorno di fiamma, mentre i più curiosi vogliono sapere cosa è successo ad una delle coppie puù belle del mondo dello spettacolo nostrano.