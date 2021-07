Belen Rodriguez, è nata la figlia Luna Mari (FOTO)

Gossip TV

Belen Rodriguez ha partorito e annuncia su Instagram la nascita della secondogenita Luna Marì.

Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. La bellissima showgirl argentina ha annunciato con gioia di essere in attesa di una bambina, frutto dell’amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese, con il quale forma una coppia molto affiatata. Poche ore fa, la Rodriguez ha fatto sapere al popolo di Instagram di aver dato alla luce la sua preziosa Luna Marì con una foto dolcissima.

Belen Rodriguez mamma bis: è nata Luna Marì

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, naufragato tra un mare di polemiche a causa dei presunti tradimenti di lui - argomento mai approfondito dai due ex coniugi - Belen Rodriguez si è lasciata conquistare dall’affascinante Antonino Spinalbese. Lui, intraprendente hair stylist con uno spiccato senso per la moda, è nove anni più giovane ma abbastanza maturo da tenere testa al carattere focoso della Rodriguez. Così, in breve tempo, è scoppiato l’amore e i due hanno annunciato di essere in attesa di una bambina, frutto della passione profonda che li unisce.

"All'inizio non avrei voluto che fosse stato così giovane. Il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro [...] Lui mi fa sentire una bambina al sicuro e questo non ha prezzo né età per me", aveva ammesso la Rodriguez parlando del rapporto con Antonino.

Belen è già madre di Santiago, nato nel 2013 dal matrimonio con il De Martino, ma non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia con l’uomo giusto e quell’uomo sembra proprio essere lo Spinalbese. Così, mentre gli Azzurri trionfavano in Inghilterra portando a casa la vittoria degli Europei 2021, la Rodriguez ha annunciato su Instagram di aver dato alla luce la sua Luna Marì. Congratulazioni ai due neo genitori!