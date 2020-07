Belen Rodriguez e Michele Morrone: la showgirl argentina si sbilancia sui social

Gossip TV

Belen Rodriguez e Michele Morrone hanno un flirt? Dopo la rottura con Stefano De Martino e la liaison Gianmaria Antinolfi, la bella argentina si sbilancia su Instagram.

Belen Rodriguez e Michele Morrone hanno un flirt? Accantonata la conoscenza con Gianmaria Antinolfi, sembra che la showgirl argentina abbia accettato il corteggiamento del sensuale attore ma un indizio social potrebbe ribaltare ogni teoria.

Belen Rodriguez e la frecciatina al gossip su Michele Morrone

Dopo la crisi e la rottura con Stefano De Martino, la vita privata di Belen Rodriguez è finita al centro delle indiscrezioni. La presentatrice di Tu Si Que Vales è stata paparazzata in compagnia di Gianmaria Antinolfi, un avvenente imprenditore partenopeo, che ha seguito a Capri e poi a Ibiza. De Martino è un ricordo lontano, seppur doloroso, e al momento l’unico aspetto che lega ancora le loro vite è la custodia del figlio Santiago.

Sembra, tuttavia, che il flirt con l’Antinolfi sia già terminato e che l’attenzione di Belen sia stata catturata da un sexy attore italiano. Si tratta di Michele Morrone, star del film Netflix 365 giorni, che ha conosciuto una fama smisurata in brevissimo tempo grazie al ruolo del bello e dannato Massimo Torricelli. A diffondere l’indiscrezione è stato il settimanale ‘Chi’, che ha fatto sapere:

Circola un nome pesante tra i corteggiatori della Rodriguez, quello di Michele Morrone, l’attore del momento grazie al film 365 giorni. Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell’argentina.

Visualizza questo post su Instagram 𝚂𝚙𝚕𝚊𝚜𝚑 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 24 Lug 2020 alle ore 4:49 PDT

Sebbene i diretti interessati non abbiano confermato né smentito il flirt, facendo così esplodere i pettegolezzi sul web, la Rodriguez ha postato una foto che potrebbe essere un indizio sulla nuova liaison. Nella Ig Stories di Belen, infatti, è apparso il libro di Pessoa ‘Un’affollata solitudine’. I fan della showgirl argentina hanno interpretato la foto come una frecciatina a coloro che la vorrebbero coinvolta con il Morrone, come a sottolineare che al momento sia del tutto intenzionata a rimanere sola, per dedicarsi al lavoro e alla famiglia.