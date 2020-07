Belen Rodriguez e Michele Morrone, l'indiscrezione piccante: la coppia progetta un 'weekend privatissimo'

Gossip TV

Sembra che tra Belen Rodriguez e Michele Morrone ci sia del tenero. La showgirl e l'attore di 365 giorni progettano una fuga romantica, lontano da occhi indiscreti.

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulla vita privata di Belen Rodriguez, dopo la rottura con Stefano De Martino. Sembra che la bella argentina abbia accolto Michele Morrone alla sua corte e i due progettano una fuga romantica, lontano dai flash dei paparazzi.

Belen Rodriguez e Michele Morrone: fuga romantica per due

Dopo l’annuncio della rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata al centro del gossip. I motivi della separazione non sono ancora venuti a galla, anche se si può escludere che il presentatore di Made in Sud abbia tradito l’argentina con Alessia Marcuzzi. Dopo essere stata paparazzata in compagnia di Gianmaria Antinolfi, un imprenditore partenopeo, con il quale ha trascorso dei momenti di relax a Capri e a Ibiza.

Tuttavia, il flirt con l’Antinolfi è finito e un nuovo corteggiatore si è insinuato nel cuore della Rodriguez. Si tratta di Michele Morrone, artista poliedrico, diventato noto al grande pubblico per il ruolo di Massimo Torricelli nel film Netflix 356 giorni. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale ‘Chi’, che ha assicurato che i due si scambiano messaggi in codice dopo l’addio a Gianmaria.

Poche ore fa, Amedeo Venza ha lanciato un’altra notizia bomba: Belen e Michele sono pronti trascorrere un intero weekend insieme:

Questo è lo scoop dell’estate! L’attore di 365 Michele Morrone e Belen Rodriguez stanno progettando una mini vacanza insieme! Continuano a sentirsi e a scambiarsi messaggi. Tutto è rigorosamente top secret… ma fonti vicinissime all’attore fanno sapere che i due si scrivono in privato e che starebbero organizzando un weekend privatissimo.

Mentre Belen si gode la nuova, affascinante, compagnia, Mariana Rodriguez ha smentito il flirt con Stefano De Martino.