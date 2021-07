Belen Rodriguez e le prime foto con la piccola Luna Marì

Gossip TV

La showgirl argentina festeggia l'arrivo della figlia. Le foto sui social di Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese.

Nastro rosa in casa Rodriguez. Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e le due rispettive famiglie festeggiano oggi l'arrivo di Luna Marì, nata il 12 luglio 2021 a Padova. Nata in una clinica nel capoluogo della pronvinca di Veneto, all’una meno dieci, la piccola pesa 2.9 chili, come rivelato dalla mamma su Instagram che ha mostrato le prime immagini della figlia, accolte da centinaia di commenti di auguri. Dopo appena un'ora dalla condivisione sui social, la piccola è già arrivata a mezzo milione di like.

Belen ci ha inoltre tenuto a precisare che la sua secondogenita è venuta al mondo con parto naturale come è stato con Santiago, il primogenito avuto con l’ex marito Stefano De Martino. Prima del parto la showgirl argentina ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax sull’isola di Albarella con il compagno Antonino.

Ecco le prime parole della Rodriguez su Instagram accompagnate dalle prime immagini della piccola

"Luna marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile."