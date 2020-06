Belen Rodriguez e la sorella Cecilia si ricongiungono dopo mesi: il gesto che spiazza

Gossip TV

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez si possono finalmente ricongiungere, dopo mesi di lontananza forzata, e vengono immortalate in una foto dalla madre Veronica.

Dopo mesi di separazione forzata, dovuta all’improvvisa quarantena indetta dopo lo scoppio del Coronavirus, Belen e Cecilia Rodriguez hanno potuto finalmente ricongiungersi. Le sorelle Rodriguez sono profondamente legate, e la madre Veronica Cozzani ha immortalato il momento postando una bellissima foto su Instagram.

Belen Rodriguez abbraccia la sorella Cecilia dopo mesi di lontananza

Sono stati mesi lunghi e difficili quelli della quarantena, che le affascinanti sorelle Rodriguez hanno vissuto in modo completamente diverso. Cecilia è rimasta in Trentino nelle tenute del fidanzato Ignazio Moser, poiché quando l’Italia è stata messa in quarantena si trovava lì per una fuga romantica. Così, la piccola di casa Rodriguez si è trasformata in una perfetta donna di campagna e ha aiutato il Moser nell’attività di famiglia, riscoprendo il lato più semplice e campestre della vita.

Belen, invece, ha vissuto dei mesi travagliati a causa della crisi con Stefano De Martino. Il ballerino è sempre più lontano dalla Rodriguez, che ha chiesto pubblicamente su Instagram rispetto e riserbo per questa delicata situazione. Finalmente, dopo mesi di lontananza, Cecilia e Belen si sono ritrovate e la madre Veronica ha immortalato il momento, condividono sui social una foto delle due argentine.

In questo momento di riflessione, Cecilia sarà un’ottima confidente per la sorella maggiore che ha sempre sostenuto e difeso a spada tratta. Chissà se Belen e Stefano riusciranno a riconciliarsi e a trovare serenità di coppia che li ha accompagnati fino a pochissimi mesi fa.