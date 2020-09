Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese: primo Tatuaggio insieme? (FOTO)

Gossip TV

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese pubblicano la Foto di un tatuaggio identico. Il gesto è la conferma che la loro relazione procede a gonfie vele?

Continua il flirt tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese. Dopo l’addio a Stefano De Martino, la showgirl argentina ha trascorso le vacanze con l’affascinante hair stylist e ora spuntano le foto di un tatuaggio in comune, che fa pensare che il rapporto stia velocemente decollando.

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese: tatuaggio di coppia?

Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione mediatica dopo la rottura con Stefano De Martino. La coppia ha annunciato la separazione dopo il lockdown, anche se le cause dell’allontanamento non sono ancora chiare. Entrambi, infatti, hanno preferito evitare di raccontare i dettagli dell’addio dando adito a diverse congetture.

Nel corso degli ultimi mesi, a Stefano sono stati affiliati diversi flirt, tutti smentiti, mentre Belen ha intrapreso una breve relazione con Gianmaria Antinolfi, prima di imbattersi in Antonio Spinalbese. L’avvenente hair stylist di Milano ha fatto breccia nel cuore della showgirl argentina, che lo avrebbe invitato a trascorrere con le le vacanze ad Ibiza. Tornati alla quotidianità, Belen e Antonio continuano a frequentarsi e sembra che non provino più a nascondersi dalle telecamere, nonostante la sfuriata della Rodriguez ad un paparazzo.

Poche ore fa, l’ex di Stefano e lo Spinalbese hanno rivelato al popolo di Instagram il loro nuovo tatuaggio. Entrambi si sono fatti tatuare la scritta ‘Chupito’, traducibile come shottino. Un gesto che conferma la relazione tra i due, sebbene rimane aperta l’ipotesi che il tattoo sia stato fatto in ricordo dell’estate appena trascorsa, coinvolgendo tutti coloro che si trovavano ad Ibiza con la Rodriguez. I fan di Belen, ormai arresi all’idea di non vederla mai più al fianco del De Martino, attendono con ansia che la presentatrice presenti ufficialmente il suo nuovo amore al mondo.