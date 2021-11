Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: lite furiosa a Parigi, l’ultimo gossip

Gossip TV

Sembra che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia ancora tutto da sistemare.

Non c’è pace per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, finiti nel ciclone del gossip dopo la presunta crisi delle ultime settimane. La coppia sembrava aver superato la fase negativa che ha colto entrambi impreparati, ma a quanto sembra un’ultima e furiosa lite a Parigi avrebbe messo la parola fine a questa intensa storia d’amore.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese al capolinea?

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è da sempre al centro dell’attenzione mediatica e continua ad esserlo a causa della presunta crisi che ha colpito lei e il compagno Antonino Spinalbese. Da diverse settimane, dopo l’amore e il calore dimostrato per la nascita della figlia Luna Marì, la coppia è sempre più distante e sui social appaiono frecciatine decisamente equivoche, che sembrano confermare l’addio definitivo. Dopo aver messo a tacere le chiacchiere, Belen e Antonino sono volati insieme a Parigi, forse proprio per ritrovare quell’armonia di coppia che era venuta a mancare dopo l’arrivo della secondogenita della showgirl argentina.

Quale meta più romantica della Ville Lumière? Eppure sembra che neanche l’aria della capitale francese abbia giovato alla coppia. Dopo essere tornati in Italia, infatti, Belen e Antonino si sono separati nuovamente: la showgirl ha preso parte al compleanno del padre, mentre l’hair stylist si è dilettato un una spesa in solitaria, consumata in camera senza troppo entusiasmo. Secondo il settimanale Oggi, il motivo della nuova crisi sarebbe una discussione fortissima scoppiata durante il viaggio. “La ‘lezione di vita’ a cui Spinalbese faceva riferimento sui social, più che un ritorno all’armonia sembra l’indicazione di una bella litigata. E la sensazione che la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea è sempre più netta”, questo l’ultimo gossip sulla coppia più chiacchierata del momento.