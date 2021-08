Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: le prime dichiarazioni dopo la nascita della piccola Luna Marì

Gossip TV

Antonino rivela: "Sono stati mesi difficili perchè Belen ha sofferto".

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si raccontano dopo la nascita della piccola Luna Marì. Intervistata dal settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini esclusive della showgirl argentina insieme alla figlia, la coppia ha raccontato tutti i dettagli della loro storia d'amore.

Le confessioni di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dopo la nascita di Luna Marì

"Mia figlia era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto" ha dichiarato Belen nell'ultima intervista rilasciata a Chi "Penso che, quando le cose non vanno, tutto l’universo te lo comunichi e tu devi con forza, coraggio e determinazione cercare il posto dove stare bene, e questo posto puo essere una persona. [...] Antonino e il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene".

La bella showgirl argentina ha poi continuato rivelando come ha passato i mesi della gravidanza: "Non è una passeggiata, a 36 anni. Quando aspettavo Santiago, nove anni fa, non mi accorgevo della fatica che il corpo fa, è una macchina spaziale che realizza una persona con il tuo Dna. Questa volta ho sentito tutta la fatica: ho avuto le nausee fino al quinto mese, ero senza forze, anemica. E Antonino ha 'subito' tutto con grande rispetto". A farle eco Antonino che ha rivelato: "Sono stati mesi difficili perchè Belen ha sofferto. Quando è nata Luna Marì siamo tornati a casa era come se ci dovessimo conoscere di nuovo, perché lei e cambiata molto, in positivo. E’ molto dolce, è stato un nuovo corteggiamento".

A proposito del matrimonio, la Rodriguez ha confessato: "Ogni giorno, quando succede qualcosa di bello, Antonino mi chiede di sposarlo. [...] Se dovessi immaginarlo vedrei solo io e lui, e poi una festa con gli amici stretti. Oggi voglio avere intorno solo quelle persone lì, le persone che porto con me da una vita. E importante circondarsi di persone vere perché con quelle sbagliate finisci in posti sbagliati". "Glielo chiedo tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio (ride, ndr). Ma, dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere" ha aggiunto Spinalbese.